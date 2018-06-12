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UAEA'dan Kim-Trump zirvesi açıklaması

YukiaAmano, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur'daki zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik taahhütlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

12 Haziran 2018 Salı 16:17
UAEA'dan Kim-Trump zirvesi açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı YukiaAmano, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur'daki zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik taahhütlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amano, yaptığı yazılı açıklamada, Kim-Trump görüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ajansın bu ülkedeki nükleer faaliyetlere ilişkin doğrulama görevini üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Amano, “Singapur zirvesinde ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için verdiği taahhütleri memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ajansın zirvede alınan kararların hayata geçirilmesi için iki ülke arasında yürütülecek görüşmeleri yakından takip edeceğini aktaran Amano, Kuzey Kore’nin talebi ve UAEA Yönetim Kurulu'nun onayıyla ajansın bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulamaya hazır olduğunu vurguladı.

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