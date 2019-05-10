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Uber'in piyasa değeri 82 milyar dolar olarak belirlendi

Cuma günü hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanan ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, halka arz fiyatını hisse başına 45 dolar olarak belirledi.

10 Mayıs 2019 Cuma 09:55
Uber'in piyasa değeri 82 milyar dolar olarak belirlendi
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Uber, hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası üzerinden satışa sunacak.

Şirketin değeri, 82 milyar dolar olarak belirlendi.

Uber, Cuma günü NewYork borsası açıldıktan sonra 180 milyon hisse satmayı umuyor.

Hisselerin 44-50 dolar arasındaki beklentinin en düşük seviyesine yakın bir fiyattan satışa çıkacak olması, yatırımcıların şirkete dikkatli yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

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Uzmanlar, 2012 yılında Facebook halka arz edildiğinden beri bunun en önemli hisse satışı olduğunu vurguluyor.

Uber'in rakibi Lyft, halka açıdığında piyasaya 72 dolarlık hisse fiyatı ile giriş yapmıştı, ancak o zamandan beri hisse fiyatı yüzde 30 oranında ucuzladı.

Uber, 2009 yılında Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından kuruldu. Yakın bir zamanda piyasa değeri 76 milyar dolar olarak belirlendi.

Uber'e en yüksek 120 milyar dolar piyasa değeri biçilmişti.

Uber sürücüsüz araç tasarlamanın yanı sıra Uber Eats isimli platformla yemek teslimatı da yapıyor.

2019 yılının ilk üç ayında Uber şoförleri 1,5 milyon yolculuk yaptılar, buna rağmen şirket 1 milyar dolar net zarar açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Uber
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