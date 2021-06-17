Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

Üç bilim adamı istifa etti

ABD'de tartışmalara yol açan Alzheimer ilacı klinik deneylerden sonra ilk defa bir insanın üzerinde denendi. 70 yaşındaki Marc Archambault, tedavinin uygulandığı ilk insan olarak tarihe geçti. İlacın kabul görmesi üzerine FDA'ya tavsiyede bulunan üç bilim adamı istifa etti.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:46
351 Okunma
Üç bilim adamı istifa etti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 7 Haziran tarihinde Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması ile başlayan tartışmada yeni bir adım atıldı.

Dün Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki bir adam, Alzheimer tedavisi için yeni onaylanmış bu ilacın ilk klinik deneyler dışında denendiği ilk insan oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre, 70 yaşındaki Mark Archambault'un tedavisi dün itibari ile başladı. Yetkililer bu ilacı her ay intravenöz yoldan alacağını duyurdu.

18 yıl sonra ilk

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 60 bin dolara mal olması beklenen bu tedavi, 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çekiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji profesörü Dr. Stephen Salloway, 'Tedavide yeni bir çağ açıyoruz' dedi.

İstifa ettiler

Ancak ilaca Salloway gibi olumlu bakmayan uzmanlar da var. Geçtiğimiz günlerde FDA'ya tavsiyede bulunan bir paneldeki üç bilim adamı, ilacın onaylanmasından sonra istifa etti.

New York Times'a konuşan Dr. Aaron Kesselheim, 'Bu, FDA'nın hatırlayabildiğim kadarıyla bugüne kadar verdiği en kötü onay kararı olabilir' dedi.

İlacı tartışmaların merkezi haline getiren bir başka yanı ise yüksek fiyatı. Alzheimer Derneği ilacın fiyatını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Tıbbi adı 'Aducanumab' olan ilaç, FDA'nın tüm Alzheimer hastaları için kullanımını onaylamasına rağmen, yalnızca erken evre Alzheimer hastalarında test edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2019'da ABD'de Alzheimer'dan 120 binden fazla ölüm gerçekleşti.

Uzmanlar bu sayının on yıl öncesine göre yüzde 50'den fazla artış anlamına geldiğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
ABDAlzheimer IlacıAlzheimer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Krallık’ta vaka sayısı 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Birleşik Krallık’ta vaka sayısı 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Almanya'nın CureVac aşısı sadece yüzde 47 etkinlik gösterdi
Almanya'nın CureVac aşısı sadece yüzde 47 etkinlik gösterdi
İş arayanlara "Youtuber olma" kursu
İş arayanlara "Youtuber olma" kursu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim