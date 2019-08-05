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Üç boyutlu yazıcıyla kalp dokusu ürettiler

ABD'de bir üniversite kullanım alanı her geçen gün genişleyen 3 boyutlu yazıcılarla çeşitli kalp dokuları üretildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
Üç boyutlu yazıcıyla kalp dokusu ürettiler

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı, 3 boyutlu yazıcı kullanarak küçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı parçacıklarını geliştirmeyi başardı.

Üniversitede söz konusu çalışmalara katılan Adam Feinberg, yazıcıların kullanılmasıyla kalp dokularının üretilebildiğini söyledi. Feinberg, kalp dokularının özelliklerini bünyesinde barındıran doku ve doku iskeletlerinin bu şekilde oluşturulabileceğini kaydetti.

Henüz yolun başında olduklarını dile getiren Feinberg, 3 boyutlu yazıcı ile dokuların oluşturulmasının hayli güç olduğunu ve yazdırılma işlemi sırasında cihazların desteklenmesi gerektiğini, aksi halde doku iskeletlerinin zarar görmesinin oldukça yüksek bir ihtimal olduğuna dikkati çekti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kalp Dokusu
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