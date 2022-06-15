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Üç çocuğu öldüren leopar için vur emri

Hindistan'da Uri bölgesindeki köylerde dolaşan bir leopar, 3 çocuğu öldürdü. Yetkililer söz konusu hayvan için ölüm emri çıkardı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 15:18
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Üç çocuğu öldüren leopar için vur emri
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir leoparın saldırısı sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Independent'ta yer alan habere göre, Uri bölgesindeki köylerde dolaştığı tahmin edilen bir leopar tarafından 3 çocuğun öldürülmesinin ardından, yetkililer söz konusu hayvanın canlı yakalanamaması halinde öldürülmesi emrini verdi.

Emir, Bernate köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun dün ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından geldi.

Boniyar ve Kalsan köylerindeki ormanlık alanlarda da hafta sonu cesetleri bulunan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun ölümünün arkasında leoparın olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, hayvan etkisiz hale getirilene kadar halka dikkatli olmaları ve çocukların refakatsiz ormanlık alanlara girmemesi çağrısında bulundu.

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