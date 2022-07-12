Üç kıtada halk sokakta

IMF (Uluslararası Para Fonu) ile borç yapılandırması anlaşması imzalayan Arjantin’de yükselen enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığı halkı sokağa döktü. Başkent Buenos Aires sokaklarında yürüyüşe geçen on binlerce eylemci ücretlerin yükseltilmesini ve daha düzgün iş imkanı istedi.

3 GÜNLÜK EKMEK

İflas eden Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da halk başbakanlık konutunu basmış, Devlet Başkanı Rajapaksa kaçmıştı. Rafların boşaldığı ve üç günlük ekmeğin kaldığı ülkede başbakanın ardından başkan da istifa edeceğini resmen açıkladı. Ülkede parlamento 15 Temmuz’da toplanacak yeni devlet başkanını 20 Temmuz’da seçecek.

Üç kıtada sokaklar ısınıyor

Protestocular başkanlık sarayını ele geçirdi.

BAŞKENTTE EYLEM

Arnavutluk’taki en büyük muhalefet partisi Demokrat Parti’nin çağrısıyla binlerce kişi başkent Tiran’da hükümeti artan enflasyon, hayat pahalılığı nedeniyle protesto etti. Başbakan Edi Rama’nın istifasını isteyen öfkeli kalabalık iki saatlik protestoda hükümetin hemen görevini bırakmasını talep etti.

Göstericiler eylemde hükümeti protesto eden sloganlar attı.