Concorde'u tanıyanlarınız belki vardır. Hatırlayamayanlar ya da daha önce hiç Concorde ile karşılaşmayanlar için biz paylaşalım. Concorde, dünyanın ilk süpersonik uçağıydı ve 27 yıl boyunca çalıştı, ancak Ekim 2003'te bir kullanılmamak üzere yere indirildi. O zamandan beri hiçbir hükümet veya üretici, ses hızından daha hızlı seyahat edebilen bir ticari uçak üretmedi ya da üretemedi. Şimdi ise havacılık meraklıları, "Corcorde'un oğlu" olarak adlandırılan X-59 QueSST ile tekrar süpersonik uçaklarla tanışmaya hazırlanıyor.

NASA "CONCORDE'UN OĞLU"NU TEST ETTİ

Dailymail'ın haberine göre NASA, bu yıl içinde yapılması planlanan tam boyutlu testler öncesinde, X-59 QueSST süpersonik jetin küçültülmüş bir modeli üzerinde rüzgar tüneli testlerini tamamladı. Küçük ölçekli modelin testleri, NASA'nın Ohio'daki merkezinde bulunan mühendisler tarafından gerçekleştirildi.

"Concorde'un oğlu" olarak adlandırılan X-59 QueSST süpersonik uçağı, şu anda NASA ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından inşa ediliyor.

X-50 QUESST, CONCORDE GİBİ ÇOK HIZLI UÇACAK

X-59 QueSST tamamlandığında, tıpkı Concorde'un 2003'te yere indirilmeden önce yaptığı gibi, ses hızından daha hızlı, süpersonik hızlarda havada seyahat edecek.

ÜÇ SAATTE LONDRA'DAN NEW YORK'A

İzin verilmesi durumunda X-59 QueSST, Concorde gibi yüksek bir sesli bir sonik patlama yaratmadan, daha sessiz bir şekilde sadece üç saat içinde Londra'dan New York'a uçabilir.

Uçağın motoru daha sessiz bir sonik patlama üretmek için üst bölüme alındı. Burnu ise ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgalarını en aza indirmek için özel olarak tasarlandı.

Sonuç olarak X-59 projesi, Mach 1.4 hızında seyahat ederken yankılanan gürültülü sonik patlamaları kesmeyi, onları sonik darbelere indirgemeyi amaçlıyor.