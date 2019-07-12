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Üç yıldır annesinin cesediyle yaşayan kadın gözaltına alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde üç yıl boyunca annesinin çürüyen cesediyle yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:10
Üç yıldır annesinin cesediyle yaşayan kadın gözaltına alındı

Eminyet yetkililerine göre, adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadın, annesi ve kızıyla birlikte yaşıyordu. 71 yaşındaki annesi, 2016'da düşerek yaralandı. Hayati tehlikesi olmamasına rağmen kızı ve torunundan yardım alamadığı için birkaç gün içinde öldü.

'Polise haber vermedi'

Kadının cesedi odalardan birinde tutulurken anne ve kızı diğer odada yaşamlarını sürdürdü. Polise ise haber verilmedi.

Torunun büyükannesinin cesediyle aynı evde yaşadığı sırada 15 yaşından küçük olduğu için anneye "çocuğa travma yaşatmak" suçundan dava açıldı.

Kadının suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

Çocuğun şimdi bir akrabasının yanına yerleştirildiği belirtiliyor.

Polise göre büyükannenin çevresinden saygı gören bir kadındı ve 35 yıl boyunca bir okulda sekreter olarak çalışıyordu. Kadının emekli olduktan sonra da başka işlerde çalışmaya devam ettiği ve son olarak Seguin'deki spor etkinliklerinde bilet toplayıcılığı yaptığı söyleniyor.

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CesedHaberKKTC
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