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Uçak ikiye bölündü

Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 11:04
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Uçak ikiye bölündü

Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi.

Mekanik arıza yaşadığı aktarılan uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. Uçak ortadan ikiye bölündü.

İkiye bölünen uçaktaki 2 mürettebat üyesinin sağlıkları iyi durumda.

Mürettebatın, yetkilileri `hidrolik bir sorun` konusunda uyardığı aktarılırken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

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