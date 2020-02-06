Uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.

Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van’da yaptığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen uçak kazasına ilişkin, “Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. 3 kişinin durumu ağır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise , , İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamadığını söyledi. Yerlikaya Uçağın pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürüklendiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan “Art arda gelen felaketler karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır” dedi.

Erdoğan mesajında tüm hadiselerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçaklar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Kaza sonrasında kapanan pist saat 04.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

(BRT/TRT)