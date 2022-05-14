Uçak, köprüye düştü

ABD'nin Florida eyaletinde feci bir olay meydana geldi. Küçük bir uçak Miami'deki Haulover Inlet Köprüsü’ne düştü. Alev topuna dönen uçaktaki 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde küçük uçağın köprüye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2 KİŞİ YARALANDI
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Haulover Inlet Köprüsü’ne küçük bir uçak düştü. Uçak köprüye çarparak alev alırken, olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı.
Bölgedeki trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı öğrenilirken, yaralıların Ryder Travma Merkezi’ne sevk edildiği belirtildi.