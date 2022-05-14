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Uçak, köprüye düştü

14 Mayıs 2022 Cumartesi 23:06
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Uçak, köprüye düştü

ABD'nin Florida eyaletinde feci bir olay meydana geldi. Küçük bir uçak Miami'deki Haulover Inlet Köprüsü’ne düştü. Alev topuna dönen uçaktaki 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde küçük uçağın köprüye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 KİŞİ YARALANDI

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Haulover Inlet Köprüsü’ne küçük bir uçak düştü. Uçak köprüye çarparak alev alırken, olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bölgedeki trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı öğrenilirken, yaralıların Ryder Travma Merkezi’ne sevk edildiği belirtildi. 

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