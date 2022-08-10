Uçak trafiğin ortasına düştü

ABD’nin Los Angeles kentinde küçük tek motorlu bir uçağın otoyola düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Piper Cherokee’ye pilotluk yapan Andrew Cho, uçağın motor gücünü kaybettikten sonra Riverside County’deki otoyolu pist olarak kullanmaya karar verdi.

Pilot, kusursuz iniş yapmaya çalışsa da trafik nedeniyle planlanan iniş gerçekleştirilemedi. Uçak, arabaların arasına inerken, kanadı bir kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu uçak alev alırken, pilotun ve tek yolcusunun yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Uçağın otoyola iniş ve kamyona çarpış anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması ile kısa sürede gündem oldu.

Uçağın düşmesinin ardından pilot ve bir yolcu, o sırada trafikte olan araç sahipleri tarafından uçaktan çıkarıldı. Mucize eseri ikisinin de yaralanmaması ve otoyoldaki araç şoförlerinden birine bir şey olmaması ile kaza ucuz atlatılmış oldu.