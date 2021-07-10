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Uçakta güvenlik alarmı: Yolcular bir saat boyunca elleri havada beklemek zorunda kaldı

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Yolcular, 2289 sayılı seferin son saatini elleri başlarının üzerinde geçirdiklerini ve uçak indikten sonra silahlı polislerin içeri girdiğini söylüyor

10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:20
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Uçakta güvenlik alarmı: Yolcular bir saat boyunca elleri havada beklemek zorunda kaldı

Miami'ye giden uçaktaki yolcular, belirtilmeyen "muhtemel bir güvenlik tehdidi" sebebiyle American Airlines'ın herkese seferin son bir saati boyunca ellerini başlarının üzerinde tutmayı emrettiğini söyledi.

Uçakta bulunan Chris Nguyen, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "İnişe 45-60 dakika kala yolculara ellerini başlarının üstüne koyması emredildi" dedi.

Garip biçimde, yolculara tekrarla uçakta görüntü almamaları söylendi.

Los Angeles çıkışlı 2289 sefer sayılı uçak çarşamba öğleden sonra Miami'ye iniş yaptı. Ancak yolcuların söylediğine göre uçak mürettebatı inişten bir saat önce açıklama yapılmayan bir güvenlik tehdidi olduğunu söyleyip herkesin elini başının üzerine koymasını emretti.

 

Daha sonra uçaktan indirilen yolculara terminalde beklemeleri söylendi. Haberin bu kısmını doğrulayan American Airlines, tehdidin ne olduğunu henüz açıklamadı.

Havayolunun The Independent'a yaptığı açıklamada, "2289 sayılı American Airlines seferinde Los Angeles'tan (LAX) Miami'ye (MIA) uçuş yapan Boeing 777-300 uçağı 7 Temmuz'da MIA'e indiğinde güvenlik tehdidi nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından karşılandı" dendi.

Yolcular uçaktan indirilerek otobüsle terminale götürüldü ve uçak yetkililer tarafından incelendi. Güvenlik ve emniyet bizim önceliğimizdir. Durumun yol açtığı rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz.

Nguyen tarafından kaydedilen iki videoda, tuhaf olaylar zincirinden kısa parçalar yer alıyor. İlk videoda, görünüşe bakılırsa halen havada olan uçakta yolcular ellerini başlarının üstüne koymuş şekilde ekrana yansıyor. İkinci videodaysa, bazları öfkeyle bağıran yolcuların havalimanı terminalinde ayakta beklediği görülüyor.

Uçuştaki yolcular arasında olduğunu öne süren biri, daha sonra Twitter'da "Hayatımın en çılgın deneyimi" diye yazdı.

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Miami
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