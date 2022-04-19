Künye
Kıbrıs 16
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Uçakta inanılmaz anlar!

Jordao’dan Rio Branco, Brezilya’ya giden yolcu uçağı kapısı yarı açık halde havalandı. Uçağın içinden paylaşılan görüntülerde iki yolcunun kapıyı tuttuğu görülüyor. İddiaya göre, uçak yere inenen kadar yolcular bunu yapmaya devam ettiler.

19 Nisan 2022 Salı 08:21
0 Okunma
Uçakta inanılmaz anlar!

Brezilya'nın en batısındaki Acre eyaletine bağlı Jordao'dan, Acre'nin başkenti Rio Branco'ya giden uçuşta, uçağın kapısı açıldıktan sonra tırabzan motorun pervanesine çarptı. Şok edici görüntülerde iki yolcunun açık kalan kapıyı sıkıca tuttuğu görülüyor. Yolcuların, uçak inene kadar kapıyı tutmaya devam ettikleri bildirildi.

Yerel medya kuruluşları tarafından hızla paylaşılan görüntülerde yolcular, uçaktaki tehlikeye rağmen, oldukça sakin görünüyor. İnanılmaz şekilde uçakta hiçbir yaralanma bildirilmedi.

İsmi açıklanmayan yolculardan birine göre, destek kablolarından biri kırıldıktan sonra kapı açıldı. Başka bir yolcunun kalktığını ve görüntülerde görüldüğü gibi bir adamla birlikte bir araya geldiklerini ve kapıyı kapalı tuttuklarını söylediler.

20 DAKİKA BOYUNCA TUTTULAR

Rio Branco Aerotaxi tarafından gerçekleştirildiği bildirilen uçuş, saat 14.30'da iniş yapmadan önce Jordao'dan 12.30'da kalkmıştı. Bildirildiğine göre kapıyı 20 dakika boyunca tuttular, pilot kapının tırabzanı pervaneye çarptıktan sonra sol motoru kapattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Sandberg: Bu riskin gerçekten ciddiye alınması gerek!
Dr. Sandberg: Bu riskin gerçekten ciddiye alınması gerek!
Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı tartışma konusu oldu
Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı tartışma konusu oldu
Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı
Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim