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Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

10 Temmuz'da Manchester Havalimanı'ndan Antalya'ya seyahat eden Corendon Airlines uçağında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan, ancak paylaşılan görüntülerde yarı çıplak halde oturan ve sarhoş olduğu anlaşılan bir adamın rahatsız edici tavırları, yolculuğu çileye çevirdi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 13:59
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Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...



Adamın garip davranışları, yanında oturan ve kimliğini paylaşmak istemeyen İngiliz bir yolcu tarafından kayda alındı. O ve ailesi için yolculuk bir çileye dönüşmüştü. Talihsiz adam, görüntülerin yanı sıra yaşadıklarının detaylarını da anlattı. Görüntülerde adamın "İnsanlar benden korkuyor. Nedenini merak ediyorum." dediği duyuluyordu.

HİÇBİR ŞEY FAYDA ETMEDİ

İngiliz turist, adamın yol boyunca bağırmaya devam ettiğini ve ayağa kalkarken eşine ve çocuklarına vurduğunu anlattı. İnsanlar gelip ondan sessiz olmasını isteseler de fayda etmedi. Sonunda hostes uçağın yönünü değiştireceklerini söyledi ama İngiliz turist 'Lütfen yapmayın, tatile gitmek istiyorum' dediğini açıkladı.

Ancak durum giderek daha da kötüleşti. Adam ayakkabılarını, bluzunu ve çoraplarını çıkardı ve çığlık atıp bağırarak ayaklarını yukarı kaldırmaya başladı. Yolculuk boyunca ellerinden geleni fazlasıyla yapsalar da, işler çığırından çıkınca, hostes polisle görüştüklerini söyledi ve kimliği belirsiz yolcu Antalya Havalimanı'na indiklerinde polisler tarafından karakola götürüldü.
 

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