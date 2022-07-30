İngiltere’nin Durham Havalimanı’nda dün saat 14.43’te meydana gelen olayda, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle acil iniş yapmak isteyen Casa CN 212-200 Aviocar tipi uçak, ilk denemesinde pisti pas geçti.
Pisti pas geçen uçağın 2’nci pilotu, paniğe kapılıp, yerinden kalkarak uçaktan paraşütsüz atladı. Yaşamını yitiren ikinci pilotun cesedi, havalimanı pistine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulundu.
Öte yandan uçak ikinci denemesinde iniş yaparken, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle pistte duramayıp, savruldu. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: tolgaozbek.com