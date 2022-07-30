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Uçaktan paraşütsüz atladı!

İngiltere’nin Durham Havalimanı’na acil iniş için hazırlanan ve iniş takımlarındaki sorun nedeniyle pisti pas geçen Casa CN 212-200 Aviocar tipi uçaktan panik yaparak paraşütsüz atlayan 2’nci pilot, yaşamını yitirdi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:58
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Uçaktan paraşütsüz atladı!
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İngiltere’nin Durham Havalimanı’nda dün saat 14.43’te meydana gelen olayda, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle acil iniş yapmak isteyen Casa CN 212-200 Aviocar tipi uçak, ilk denemesinde pisti pas geçti.

Pisti pas geçen uçağın 2’nci pilotu, paniğe kapılıp, yerinden kalkarak uçaktan paraşütsüz atladı. Yaşamını yitiren ikinci pilotun cesedi, havalimanı pistine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulundu.

Öte yandan uçak ikinci denemesinde iniş yaparken, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle pistte duramayıp, savruldu. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: tolgaozbek.com

Son Güncelleme: 30.07.2022 23:39
Anahtar Kelimeler:
ParaşütİngiltereUçak
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