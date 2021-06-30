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Uçan araba 35 dakikalık testi başarıyla tamamladı

Slovakya'da bir uçan araba prototipi 35 dakikalık testi başarıyla tamamladı. İki şehir arasında uçan otomobil 2500 metre yüksekliğe ve 170 kilometre hıza ulaştı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 10:41
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Uçan araba 35 dakikalık testi başarıyla tamamladı

En büyük fütüristik hayallerden biri olan uçan arabada önemli bir aşama geride kaldı.

Slovakya'da gerçekleştirilen testlerde bir uçan araba prototipi iki şehir arasında seyahat etti.

Slovakya'nın Nitra kentindeki havalimanından kalkan uçan araba başkent Bratislava'daki uluslararası havalimanına iniş yaptı.

Klein Vision adındaki şirketin geliştirdiği AirCar adındaki uçan arabanın, otomobilden uçağa dönüşmesi sadece 2 dakika 15 saniye sürüyor.

200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba aynı anda 2 kişiyi taşıyabiliyor.

AirCar dikey iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor. Uçan otomobilin havalanması için piste ihtiyaç duyuluyor.

Yaklaşık 2500 metre yüksekliğe ulaşan uçan arabanın havadayken hızı saatte 170 kilometreyi aştı.

Aracın geliştiricisi Prof. Stefan Klein, AirCar'ın tamamlandığında 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

Morgan Stanley'in 2019 yılındaki tahminie göre uçan araba sektörü 2040'ta 1.5 trilyon dolar büyüklüğe erişebilir.

Anahtar Kelimeler:
Uçan ArabaSlovakya
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