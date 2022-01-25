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Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı

“AirCar” isimli araç, saatte 160 km üzerinde bir hıza ve 2500 metre üzerindeki irtifaya ulaşabiliyor. Aracın elverişlilik sertifikası Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından verildi.

25 Ocak 2022 Salı 13:50
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Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı
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Hibrit bir otomobil uçağı olan AirCar, bir BMW motoruyla donatılmış ve normal benzin pompası yakıtıyla çalışıyor.

Arabadan uçağa dönüşmesi iki dakika 15 saniye sürüyor.

Şirket, sertifikanın 70 saatlik uçuş testi ve 200'den fazla kalkış ve iniş ile alındığını belirtti.

Uçan arabayı yapan Profesör Stefan Klein, "Bu sertifika, verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor.

Bu, orta mesafeli seyahatleri sonsuza kadar değiştirme yeteneğimizin resmi ve nihai teyididir" dedi.

Uçan araba, geçen Haziran’da, Slovakya'nın Nitra ve Bratislava kentindeki uluslararası havaalanları arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti.

Şirket yakın zamanda Paris'ten Londra'ya uçmayı planlıyor.

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