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Hidrojen yakıt hücreli ilk uçan otomobil tanıtıldı. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden.
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Skai adı verilen 6 motorlu araç 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
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Araca 500 kilometre menzil sağlayan yakıt hücreleri batarya şarj derdini de ortadan kaldırıyor.
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Hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye hiç zarar vermiyoruz.
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Pervaneler de gürültüyü en aza indirmek için özel olarak tasarlandı.
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Altı motorlu araçta uçuş güvenliği için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Motorlardan ikisi tamamen bozulsa bile araç uçmaya devam ediyor.
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Otomatik pilot sisteminin bile yedeği var. En kötü olasılıklar için paraşüt de unutulmamış.
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firmanın deneme uçuşlarına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
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İşte lansmandan uçan otomobile ait dikkat çeken kareler...
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Uçan otomobil ABD’de tanıtıldı
Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen "uçan otomobillere" bir yenisi eklendi. ABD'de tanıtılan "Skai" isimli araç hidrojen yakıt hücreleri ile çalışıyor..
31 Mayıs 2019 Cuma 11:51