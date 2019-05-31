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Uçan otomobil ABD’de tanıtıldı

Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen "uçan otomobillere" bir yenisi eklendi. ABD'de tanıtılan "Skai" isimli araç hidrojen yakıt hücreleri ile çalışıyor..

31 Mayıs 2019 Cuma 11:51
Uçan otomobil ABD’de tanıtıldı
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  • Hidrojen yakıt hücreli ilk uçan otomobil tanıtıldı. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. 

  • Skai adı verilen 6 motorlu araç 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

  • Araca 500 kilometre menzil sağlayan yakıt hücreleri batarya şarj derdini de ortadan kaldırıyor. 

  • Hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye hiç zarar vermiyoruz.

  • Pervaneler de gürültüyü en aza indirmek için özel olarak tasarlandı. 

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  • Altı motorlu araçta uçuş güvenliği için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Motorlardan ikisi tamamen bozulsa bile araç uçmaya devam ediyor. 

  • Otomatik pilot sisteminin bile yedeği var. En kötü olasılıklar için paraşüt de unutulmamış. 

  • firmanın deneme uçuşlarına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

  • İşte lansmandan uçan otomobile ait dikkat çeken kareler...

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Anahtar Kelimeler:
Uçan Otomobil
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