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Uçuş görevlisi bedava first class’a yükselmenin sırlarını paylaştı

Uçuş görevlisi olarak çalışan bir TikTok kullanıcısı ek bir ücret ödemeden first class uçmak için yolcuların yapması gerekenleri anlattı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
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Uçuş görevlisi bedava first class’a yükselmenin sırlarını paylaştı

Cierra isimli kullanıcı 3 milyonun üzerinde izlenen videosunda ücretsiz first class konforu yaşamanın en kolay yollarından birinin kapıdaki görevliye ya da uçuş görevlisine nazik davranmak olduğunu anlattı.

Peş peşe uçuşlar nedeniyle uzun saatler çalışan görevlilerin yiyecek bir şey almak için bile zaman bulamadığı günler yaşandığını anlatan hostes şu ipucunu paylaştı: “Starbuck kahvesi ya da bir kutu çikolata verdiğinizde yaratabileceğimiz mucizeleri görmelisiniz.”

Cierra’ya göre ücretsiz yükselmenin bir başka yolu daha var. Ancak bu, yolcunun davranışlarından çok uçağın doluluk oranına bağlı.

Uçakta ağırlık dengesini tutturmak için arkadan öne yolcu aktardıklarını anlatan Cierra şunları söyledi: “Uçuş tamamen dolu değilse yolcuların ağırlık ve denge nedeniyle yerlerini değiştiriyoruz. Normalde bütün uçakların kuyruğu ağırdır. Yani öne, first class’a taşıdığımız insanları arka taraftan alıyoruz.”

Cierra “Bu yöntemlerin işe yarayacağının garantisi yok ama benim bildiğim kadarıyla böyle işliyor” diye not düşmeyi de ihmal etmedi.

Videonun altında uçuş görevlisi olduğunu belirterek yorum yapan bazı kullanıcılar da anlatılan yöntemlerin işe yaradığını onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Bedava First Class
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