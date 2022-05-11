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Uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor

Avrupa Birliği'nin havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında Covid-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:51
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Uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor

AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerinde güncelleme yaptı.

İki kurumun ortak açıklamasında, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamanın kaldırılması tavsiye edildi.

EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.

Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğuna işaret etti.

Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.

Maskeyle ilgili kurallar hava yolu şirketlerinin uygulamasına göre de değişiklik gösterebilecek. Örneğin toplu taşımada maske zorunluluğu bulunan bir yere yapılacak uçuşlarda hava yolu şirketi maske takılmasını talep edebilecek.

Bağışıklık sistemi zayıf veya kronik bazı hastalıkları bulunan yolcuların da maske takması gerekecek. Havalimanlarında da yolcuların sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması istenecek.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Covid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalar son aylarda gevşetilmişti. İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde neredeyse hiçbir Covid-19 tedbiri kalmamış durumda. Bazı ülkelerde ise toplu taşımada maske mecburiyeti gibi az sayıda uygulama devam ediyor.

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