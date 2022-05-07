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Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi!

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinde üç günlük bir kabile töreni sırasında yüzünü peçesiyle kapatan bir damat, 15 yıldır ilişki yaşadığı üçüz kardeşlerle aynı anda evlendi. Evlilik törenleri sırasında dörtlü konuklarla birlikte şarkı söyledi ve kılıçlarla dans etti.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:32
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Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi!

Adı Luwizo olarak açıklanan bir adam, birden fazla kişiyle evlenmenin yasal olarak serbest olduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde göz kamaştırıcı bir düğün yaptı. Üç günlük Hindistan kabile geleneklerinin uygulandığı tören sırasında adam üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi. Törende gelinler ve damadın 6 çocuğu ve yüzlerce konuk onlara eşlik etti.

“AŞKIN SINIRI YOKTUR”

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda, Ruanda sınırına yakın Güney Kivu'da bulunan bir bölge olan Kalehe'de gerçekleşen düğün törenine damadın ailesi katılmayı reddetti. Luwizo,üçüz kız kardeşler Natasha, Natalie ve Nadege ile evlenme kararının kendisi için zor bir adım olduğunu belirtti. Ailesinin duruma karşı çıktığını ifade eden Luwizo, hepsinin evlenme teklifi etmesi üzerine üçüz oldukları için kendisini mecbur hissettiğini dile getirdi.

Diğer kız kardeşleri görmeden önce Natalie ile tanıştığını ve ona aşık olduğunu ifade eden Luwizo, “Üçüz oldukları için hepsiyle evlenmek zorunda kaldım. Kolay bir karar olmadı çünkü şimdiye kadar ailem ne yaptığımı anlamadı.Bir başkasını kazanmak için bir şeyi kaybetmek zorundasın. Ayrıca, insanın kendi tercihleri ve bir şeyleri yapma şekli vardır. Bu yüzden, başkaları ne düşünürse düşünsün, üçüzlerle evlendiğim için mutluyum. Ailem kararımı küçümsedi, bu yüzden düğünüme katılmadılar. Ama tek söyleyebileceğim aşkın sınırı yoktur” dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2022 14:44
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