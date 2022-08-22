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Ucuz Netflix aboneliği hakkında yeni detaylar

Yolda olan reklam destekli ucuz Netflix aboneliği hakkında yeni detaylar ses getirmeye devam ediyor. Firma hatları netleştiriyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:03
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Ucuz Netflix aboneliği hakkında yeni detaylar


Geçtiğimiz ay detaylarına burada yer verdiğimiz ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan ve bir kez daha abone kaybettiği ortaya çıkan Netflix, bu düşüşü ve kayıpları daha ucuz fiyatı bulunacak reklam destekli abonelik ile engellemek istiyor.

Halen tam olarak ne zaman çıkacağı belli olmayan ancak kesin olarak yolda olan bu yeni abonelik paketi, yeni gelen bilgilere göre çocuklara yönelik ana içeriklerde reklamlara sahip olmayacak. Bu konuda Disney’in yolundan giden firma, ortaya çıktığı kadarıyla yeni filmlerinde de reklam göstermeyecek.

Yani reklamlar eksiksiz olarak her içerikte olmayacak, firma bazı içerikleri reklamlı paket içerisinde dahi reklamsız olarak gösterecek. Netflix CEO’larından Ted Sarandos’un açıklamasına göre yolda olan paket çıktığında normal paketlerde olan her içeriğe de sahip olmayacak. En azından ilk aşamada birçok içeriğin standart paketlere özel kalacağı söyleniyor.

Aynı zamanda reklam destekli abonelik satın alan kişiler, filmleri, belgeselleri ya da dizileri daha sonra izlemek için cihazlarına indiremeyecek. Bu açıdan ucuz pakette birçok kişinin özellikle uzun yolculuklar özelinde hoşuna giden çevrimdışı kullanım olmayacak, bunun için daha pahalı diğer paketlerin seçilmesi gerekecek.

Reklam destekli abonelik paketi için Netflix, yazılım devi Microsoft ile ortaklık yapacak.

Bu konuda firma kendisi şunu aktarıyor: “Nisan’da tüketiciler için mevcut reklamsız temel, standart ve özel planlarımıza ek olarak yeni, daha düşük ücretli ve reklam destekli bir abonelik planı sunacağımızı duyurmuştuk. Bugün küresel reklam teknolojisi ve satış ortağımız olarak Microsoft’u seçtiğimizi duyurmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

Anahtar Kelimeler:
NetflixNetflix Aboneliği
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