UEFA'dan Man City'e mali fair play soruşturması

BBC Spor, hafta başındaki haberinde UEFA denetçilerinin City'nin Mali Fair Play (FFP) kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunması halinde bir sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini isteyeceğini duyurmuştu.

Baş Denetçi Yves Leterme, böyle bir karar tavsiye etse de, şahsen Şampiyonlar Ligi'nden meni destekleyip desteklemediği bilinmiyor.

City'nin açıklamasında ise "mali yolsuzluk suçlaması tamamen yanlış" denildi.

Eski Belçika Başbakanı Leterme, UEFA'nın bağımsız Mali Kontrol Kurumu'nun (CFBC IC) başkanlığını yapıyor.

Leterme'in ekibi ilk olarak Alman Der Speigel'in yayımladığı belgeleri incelemişti.

Haberlerde City'nin FFP kurallarını milyonlarca sterlinlik bir sponsorluk anlaşmasının değerini şişirerek ihlal ettiği öne sürülüyordu. City'ye 2014'te daha önce ihlaller nedeniyle 49 milyon sterlin para cezası kesilmişti.

Leterme'in ekip arkadaşlarının, geçtiğimiz günlerdeki bir toplantıda, City'nin suçlu bulunması halinde Şampiyonlar Ligi'nden bir sezon boyunca men edilmesinin uygun bir ceza olacağı konusunda bastırdığına inanılıyor.

City suçlamaları reddediyor

UEFA'dan yapılan açıklamada Leterme'in "kurulun diğer üyeleriyle görüştükten sonra Manchester city'yi Mali Kontrol Kurumu'na sevk etmeye karar verdiği" belirtildi.

UEFA ayrıca kurum bir karara varana dek bu konuda başka açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Üst üste ikinci kez Premier Lig şampiyonluğunu geçen Pazar günü ilan eden City ise suçlamaları reddediyor.

City'ye verilecek herhangi bir cezanın gelecek sezon uygulanması düşük bir olasılık. Çünkü kulubün kararı temyiz etme ve hatta Spor Tahkim Mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve FIFA'nın genç oyunculara imza attırma konusunda soruşturduğu City yakında bir transfer yasağıyla da karşı karşıya kalabilir.