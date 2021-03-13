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Uğur Şahin: Gelecekte daha yıkıcı salgınlar olabilir

BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, gelecekteki salgınların daha yıkıcı olabileceğini söyledi. "Koronavirüs salgını en kötüsü değil, hazır olmak gerek." dedi.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:43
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Uğur Şahin: Gelecekte daha yıkıcı salgınlar olabilir

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan Uğur Şahin, aşı üretiminin her zamankinden daha hızlı olması gerektiğini söyledi.

Dünyanın ilerleyen yıllarda koronavirüsten daha yıkıcı salgınlarla mücadele etmek zorunda kalabileceğine vurgu yaptı. "En kötüsü koronavirüs salgını değil, hazır olmak gerek." dedi.

Uğur Şahin, gelecekteki olası salgınlarla mücadelede için de aşı üretimi konusunda organizasyonun önemine dikkat çekti.

"Çözüm devlet ve özel sektör ortaklığı"

Bir salgında aşı üretmek kadar, yeterli dozda aşı üretmenin de kritik önemde olduğunu dile getirdi.

"İlaç üreticileri ve dünya devletlerinin birincil hedefi bir aşı üretildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde bağışık hale getirecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalı." dedi.

Şahin, dünyadaki aşılama üretimi ve kampanyaların beklentilerden oldukça uzak olduğuna vurgu yaptı. Çözümün ise devlet ve özel sektör ortaklığı olduğunu belirtti. Bunun için de sigorta sistemindeki sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi. 

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