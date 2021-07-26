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Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı olma tavsiyesi veremem, verileri inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim

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BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, Delta varyantı ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem. Ben İsrail’deki gibi gerçek yaşam verilerini inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim" açıklamasında bulundu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:31
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Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı olma tavsiyesi veremem, verileri inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, son dönemde yayılan Delta varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada Şahin, “Aşının yarattığı Kovid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” dedi.

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirirken, “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” dedi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Şahin, bu araştırma sonuçlarını doğrularken, buna karşılık aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizdi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da vurguladı. Şahin, “Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük” dedi.

Şahin, “Antikor seviyelerinin düşmesi demek insanların hastalanması anlamına gelebilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” dedi.

İsrail'deki araştırmada ne sonuç çıktı?

İsrail’de geçen hafta yapılan bir araştırmada BioNTech/Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisinin orijinal koronavirüse karşı daha düşük olduğu ortaya çıkmıştı.

Aşılamayı çok sıkı yapan İsrail’in Sağlık Bakanlığı, iki doz aşının Delta varyantına karşı enfeksiyon riskine karşı yüzde 39 oranında koruma sağladığını açıklarken, semptom gösteren vaka riskini de yüzde 40 oranında azalttığını açıklamıştı. İsrail’deki verilere göre aşı, hastalığı ağır geçirme oranını ise yüzde 91 oranında engelliyor.

İsrail bu araştırmanın ardından bazı gruplara üçüncü doz aşı vermeye başladı.

Koronavirüs aşısını BioNTech ile geliştiren Pfizer, üçüncü doz aşı yapılması gerektiğini daha önce duyurmuştu. Fakat Dr. Şahin, “Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem. Ben İsrail’deki gibi gerçek yaşam verilerini inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim. Bu tartışma bizden bağımsız olmalı. Biz veri sunuyoruz ve hükümetler de neye ihtiyaç duyduklarını söylemeli” dedi.

Şahin şu an aşıların sadece hükümetlere satıldığını hatırlatarak, “İdeal olanı, aşının daha geniş kitlelere satılması ve bireysel kullanıcılar için kullanım izninin çıkmasıdır. Aşı şu an Batı’daki ülkelerde acil kullanım onayı almış durumda. Hükümetler üçüncü doz için kendileri karar vermeli. Fakat eğer aşı serbest pazara çıkarsa o zaman herkes kendi kararını kendi verecek” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:52
Anahtar Kelimeler:
BioNTechUğur ŞahinÜçüncü Doz Aşı
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