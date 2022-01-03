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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimleri Euro'ya basılsın önerisi

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimleri Euro'ya basılsın önerisi
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Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Körner, "Onların (Şahin ve Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi. Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro'nun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor. (AA)


 

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