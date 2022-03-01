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"Ukrayna, ABD'nin kurbanı oldu"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ukrayna'daki savaşın ABD'nin kriz yapıcı politikalarından kaynaklandığını söyleyen Hamaney, "Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden yanayız ancak herhangi bir krizin tedavisi köklerini belirlemektir. Ukrayna'daki krizin kökü de ABD'dir" dedi. İşte Hamaney'in dikkat çeken o sözleri!

01 Mart 2022 Salı 12:58
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"Ukrayna, ABD'nin kurbanı oldu"
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İran lideri Hamaney, Hazreti Muhammed'e peygamberlik görevinin verilmesinin yıl dönümünün kutlandığı Meb'es Bayramı münasebetiyle devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir konuşma yaptı.

Konuşmasının bir bölümünde Ukrayna'daki savaşa değinen Hamaney, bu ülkedeki krizin ABD'nin Ukrayna'ya müdahalelerinden kaynaklandığını ifade etti.

"KRİZİN KÖKÜ ABD'DE"

ABD'yi "mafya rejimi" olarak niteleyen Hamaney, "Bu mafya rejimi dünyanın kriz içinde olmasına ihtiyaç duyuyor. O yüzden dünyanın her yerinde kriz oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, "Ukrayna, ABD'nin kriz yapıcı politikalarının kurbanı oldu. Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden yanayız ancak herhangi bir krizin tedavisi köklerini belirlemektir. Ukrayna'daki krizin kökü de ABD'dir." dedi.

"DÜN AFGANİSTAN, BUGÜN UKRAYNA"

Rusya'nın saldırılarına ilişkin ise İran lideri Hamaney, "İnsanların katledilmesini ve ulusların altyapılarının yıkılmasını tasvip etmiyoruz ve bu bizim kesin beyanımızdır. Afganistan'da bir düğün kervanına atılan bombaya 'terörle mücadele' diyen Batılılar gibi değiliz. ABD'nin Suriye'nin doğusunda ne işi var? Suriye'nin petrolünü ve Afganistan'ın parasını neden çaldılar?" diye konuştu.

Hamaney, şöyle devam etti:

"ABD ve Avrupa'ya güvenen hükümetler, bu desteklerin bir serap olduğunu ve gerçek olmadığını bilmelidir. Dün Afganistan, bugün Ukrayna. Her iki ülkenin cumhurbaşkanları ABD ve Batı hükümetlerine güvendiklerini ancak yalnız kaldıklarını söyledi."

AA

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