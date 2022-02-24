Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

Zelenski ise, “Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi” derken, “Çernobil bölgesinde Ruslar yavaş ilerliyor” diye konuştu.

UKRAYNA ÇERNOBİL'İN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.



Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

"MARİUPOL AĞIR ATEŞ ALTINDA"

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’un ağır ateş altında olduğunu ve yüzlerce patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson’a girdi" denildi.