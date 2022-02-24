Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

24 Şubat 2022 Perşembe 21:08
73 Okunma
Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı
banner108

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

Zelenski ise, “Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi” derken, “Çernobil bölgesinde Ruslar yavaş ilerliyor” diye konuştu.

UKRAYNA ÇERNOBİL'İN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

"MARİUPOL AĞIR ATEŞ ALTINDA"

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’un ağır ateş altında olduğunu ve yüzlerce patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson’a girdi" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: AB'nin yaptırımlarına sert karşılık verilecek
Rusya: AB'nin yaptırımlarına sert karşılık verilecek
Biden: Putin yönetimi savaşı seçti
Biden: Putin yönetimi savaşı seçti
İngiltere’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlar açıklandı
İngiltere’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlar açıklandı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim