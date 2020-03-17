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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Ukrayna’da olağanüstü hal ilan edilebilir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ihtiyaç olması halinde, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilebileceğini söyledi.

17 Mart 2020 Salı 12:31
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Ukrayna’da olağanüstü hal ilan edilebilir

Zelenski, yaptığı açıklamada, Ukrayna’da durumun henüz olağanüstü hal ilan edecek düzeyde kritik olmadığını, ancak, şartların gerektirmesi halinde, olağanüstü halin de ilan edilebileceğini dile getirdi. Volodimir Zelenski, herkesi karantina önlemlerine uymaya çağırarak, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi. Virüs tespit edilen 2 kişinin başkent Kiev’de olduğu kaydedildi. Ukrayna genelindeki 7 kişiden 4’ünün, Ukrayna’dan yurtdışına hiç çıkmadan koronavirüse yakalandığı dile getirildi.

UKRAYNA’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ukrayna’da hükümetin kabul ettiği sıkılaştırılmış karantina önlemleri çerçevesinde, yabancı ülkelerle uçuşlar durdurulurken, şehirlerarası yolcu taşımacılığına da ikinci bir bildirime kadar son verildi. Ülke genelinde, gıda dükkanı, eczane ve benzinci dışındaki dükkanlar, alışveriş ve eğlence merkezleri, spor salonları da, en az 3 Nisan tarihine kadar kapalı olacak. Restoranlar, ancak evlere servis yapmaları şartıyla açık olacak. Ayrıca, 10’dan fazla kişinin toplandığı etkinlikler, iptal edildi.

Ukrayna’da, geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaOHALZelenski
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