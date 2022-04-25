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Ukrayna'da 5 tren istasyonuna saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 61. günde devam ediyor. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:30
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Ukrayna'da 5 tren istasyonuna saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 61 gününde devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi. 

ABD'DEN KİEV'E ÜST DÜZEY ZİYARET

Diğer taraftan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ABD'den  üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Haberi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksi Arestoviç duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

ABD'li bakanlar ve Zelenski başkentte bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan, ABD'li üst düzey  bir yetkilinin Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği bir süredir gündemdeydi. Amerikalı yetkililer tarafından başkan Biden'ın Ukrayna'ya gitmesinin planlar dahilinde olmadığı aktarılmıştı.

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