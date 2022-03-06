Ukrayna'da Coca-Cola'ya karşı boykot kampanyası başladı

11'inci gününde de devam eden Ukrayna-Rusya krizinde akan sular durmuyor. Dünyaca ünlü şirketler Rusya'ya tepki olarak ticari faaliyetlerini durdururken, Coca-Cola markasının bu kervana katılmaması tepkilere neden oldu.

İşgalin başladığı Ukrayna'da vatandaşlar ve ünlü süpermarketler, Rusya'daki ticari faaliyetlerini durdurmaması nedeniyle Coca-Cola'yı boykot etmeye başladı.

UKRAYNA HALKI COCA-COLA'YI BOYKOT EDİYOR

Günlerdir devam eden işgale karşı dünyaca ünlü şirketler Rusya'ya yaptırım uyguladı. Ancak Coca-Cola'nın bu konuda sessiz kalması tepkilere neden oldu.

Ukrayna'nın ünlü süper marketleri, dev kola markası Coca-Cola'yı boykot etme amacıyla ürünleri raflardan kaldırdı. Buna ek olarak Ukrayna halkı, tepki amaçlı sosyal medya üzerinden Coca-Cola'ya karşı tepkiler göstererek boykot etti.

Konuyla ilgili olarak Ukrayna'nın ulusal imajının resmi twitter hesabından şunlar paylaşıldı: "Hangi kola seçileceği artık bir zevk meselesi değil, iyi ile kötü arasında bir ayrımdır. Coca-Cola kötülüğü seçti, savaşma sırası şimdi sende Pepsi.''

Yukarıdaki paylaşımla Coca-Cola'ya tepki gösterilirken, Pepsiye'de Ukrayna halkının yanında olması için çağrı yapıldı. Ancak Pepsi'den şu an için bir açıklama gelmedi.