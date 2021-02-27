Ukrayna’nın batısında yer alan Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi.
Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, olayın oksijen tüpü patlaması olduğu bildirilirken, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı açıklandı.
Ukrayna'da hastanede patlama
Ukrayna’nın Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi. Oksijen tüpü patlaması nedeniyle gerçekleşen olayda 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
27 Şubat 2021 Cumartesi 16:24
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Ukrayna’nın batısında yer alan Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi.