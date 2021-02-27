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Ukrayna'da hastanede patlama

Ukrayna’nın Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi. Oksijen tüpü patlaması nedeniyle gerçekleşen olayda 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:24
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Ukrayna'da hastanede patlama

Ukrayna’nın batısında yer alan Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi.

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, olayın oksijen tüpü patlaması olduğu bildirilirken, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

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