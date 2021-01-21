Ukrayna'da huzurevi yangını: 15 ölü

Ukrayna Acil Servis Birimi'nden yapılan açıklamada, saat 15.50 civarında Kharkiv şehrinde bulunan bir huzuevinde yangın çıktığı bildirildi.

Bununla birlikte, iki katlı binada yangın esnasında 33 kişinin olduğu belirtildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diğer taraftan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, içişleri bakanını olayla ilgili bir soruşturma açmaya ve bunun sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.