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Ukrayna'da rekor can kaybı

Ukrayna'da son 24 saatte COVID-19'dan dolayı 407 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti.

31 Mart 2021 Çarşamba 11:01
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Ukrayna'da rekor can kaybı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 bin 226 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 168'e çıktı.

139 binden fazla COVID-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 407 artışla 32 bin 825 oldu.

18 bin 668 kişi aşılandı

Ülkede 6 bin 405 kişi iyileşti, 5 bin 558 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 18 bin 668 kişi aşılandı, aşılananların sayısı 231 bin 566'ya ulaştı.

Ülkede 26 Mart'ta 18 bin 132 ile günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

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