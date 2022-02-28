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'Ukrayna'dan çekilin talebi'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

28 Şubat 2022 Pazartesi 15:20
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'Ukrayna'dan çekilin talebi'
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Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor. 

Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus sınırı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.  

'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'

Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

'RUSYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi. 
Zelenski, ""Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Ukrayna heyeti de öğle saatlerinde görüşmenin yapılacağı yere ulaştı. Ukrayna Heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov başkanlık ediyor. 

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor. 

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