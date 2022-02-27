Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Flaş Haber
Esentepe'de büyük kaza!
Kapat

Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı!

Rus güçlerin ilerlemesini önlemek isteyen Ukrayna, ilginç yöntemlere imza atmaya devam ediyor.

27 Şubat 2022 Pazar 12:03
157 Okunma
Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı!
banner108

Rus güçlerin ilerlemesini önlemek isteyen Ukrayna, ilginç yöntemlere imza atmaya devam ediyor. Ukrayna hükümetinin "tabelaları kaldırın" talimatından sonra gece saatlerinde şehirlerin girişindeki tabelaların yerinde olmadığını fark eden Rus askerler ise nereye gideceklerini bilemedikleri için dolayı şaşkınlık yaşadı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Rus güçlerinin ülkelerini işgal etmesini engellemek isteyen Ukraynalılar da ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ukrayna hükümetinin son olarak imza attığı yöntem ise Rus askerlerde büyük şaşkınlık yarattı.

TABELALARI İNDİRMELERİNİ İSTEDİLER

Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından halka yapılan çağrıda Rus ordusunu şaşırtmak ve ilerleyişlerini engellemek için tüm tabelaların indirilmesi istendi.

"HEDEF AKILLARINI KARIŞTIRMAK"

Ukrayna hükümetinden 'tabelaları kaldırın' talimatı! Rus askerler gece karanlığında şaşkına döndü

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'da yasa dışı hareket eden düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak için çağrıda bulunuyoruz. Bölgenizde sokakların, şehirlerin, köylerin isim ve numaralarının yer aldığı tabela ve işaretleri kaldırın" ifadelerine yer verildi. Ukrayna hükümetinin çağrısı sonrası Ivano-Frankivsk bölgesindeki halk, Rus ordusunu şaşırtmak için tabela işaretlerini kaldırmaya başladı.

TABELALARA ŞEHİR ADLARI YERİNE KÜFÜR YAZDILAR

Yolların inşasından ve bakımından sorumlu Ukraynalı bir şirket de Rus kuvvetlerinin ülke çapında yollarını bulmak için kullanılabilecek tüm yol işaretlerini kaldırdığını açıkladı. Ukravtodor şirketinden "Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar" ve "Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim." şeklinde paylaşımlar yapıldı. Şirket tarafından değiştirilen tabelalarda Rus ordusuna yönelik küfürlü ifadeler de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Rus AskerlerUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV dizisinden siyasete: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
TV dizisinden siyasete: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor
Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor
Zelenskiy, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti
Zelenskiy, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim