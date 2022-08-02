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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı günde 3 gemi ile sınırlı olacak

Dünyada gıda krizini rahatlatması beklenen Ukrayna tahılı İstanbul'da varılan anlaşmayla kurulan koridor sayesinde ülkeden ayrıldı. Ukraynalı yetkililerden sevkiyatın nasıl ilerleyeceği konusunda açıklama geldi. Buna göre Ukrayna tahılı ilk etapta günde 3 gemi ile ayrılacak.

02 Ağustos 2022 Salı 10:27
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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı günde 3 gemi ile sınırlı olacak
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Ukrayna Altyapı Bakanlığı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sevkiyatı değerlendirdi. "Bu, dünya açısından rahatlatıcı bir durum" diyen Kuleba, tahıl taşıyan Razoni adlı geminin, sevkiyatın devamlılığı açısından test niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise "Kesin değerlendirme için erken, fakat olumlu sinyaller almaya başladı" yorumunu yaptı.

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi olan Razoni, bu gece İstanbul'da olacak.

İLK GEMİ BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Birleşmiş Milletler (BM) koridor aracılığıyla tahılı Ukrayna'dan alacak gemilerin planlanmasının kısa süre içinde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması İstanbul'da imzalanmıştı. Anlaşmanın ardından ilk tahıl gemisi dün  Ukrayna’dan yola çıktı. Razoni isimli gemi Lübnan’ın Tripoli Limanına gitmek üzere Odesa’dan hareket etti. 

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden de bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamaya göre gemi bu gece İstanbul'da olacak.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞECEK

Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

Tahıl sevkiyatı Ukrayna'nın güneyindeki üç limdan yapılacak: Chornomorsk, Odessa ve Pivdennyi.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK

20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.

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