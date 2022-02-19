Ukrayna Devlet Başkanı'ndan NATO'ya tepki

Almanya'ya Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere yola çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya tehlikesini yineleyen Zelensky, "Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar. Tüm dünyanın yaşananları anlaması gerekli." dedi.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.
Son Güncelleme: 19.02.2022 20:49