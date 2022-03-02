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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı.

02 Mart 2022 Çarşamba 22:10
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı.

“Zafer Ukrayna’nın olacak” diyen Zelenski, Avrupa Birliği’ne de acil çağrı yaptı.

”Zelenskiy, “Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü” dedi.

” Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar’ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi” diyen Zelensky, “6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü” diye konuştu.

AB’ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, “Tarafsız kalmak için zaman yok” dedi.

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