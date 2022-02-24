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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Vicdanı olan herkes Rusya'da sokağa çıkmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de, " Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin" dedi.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:54
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Vicdanı olan herkes Rusya'da sokağa çıkmalı
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Rusya'dan Ukrayna'ya askeri harekat: Ukrayna ordusu 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Son dakika haberi! Rusya başlattığı askeri harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Siyasi kazanım nedir, bir kere uluslararası topluma verdiği mesajdır. Bunu yapabilecek herkese silah dağıtmaya başladık. Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.

Tüm iş insanlarımız da geleceğimiz için sorumluluğu paylaşmaktadır. Mağazalarımızın dükkanlarımızın dolu olması gerekiyor. Ülkenizi savunmaya hazır olun. Ukrayna vatandaşlarının her biri vatanını korumak için elllerinde silahlarla hazır olacak. Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti.

Ruysa ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında  bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi. 

BİDEN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenski benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
UkraynaZelenskiPutin
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