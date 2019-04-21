Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Ukrayna, devlet başkanlığı için sandık başında

Ukrayna'da mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy'nin yarıştığı ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı.

21 Nisan 2019 Pazar 16:55
Ukrayna, devlet başkanlığı için sandık başında
banner44

Ukrayna'da seçmenler, devlet başkanlığı seçiminin ikini turu için oy kullanmaya başladı. Devlet başkanını belirlemek için ülkedeki 200 seçim bölgesinde 29 bin 982 sandık kuruldu. Yerel saat ile 08.00'de başlayan devlet başkanlığı ikinci tur seçiminde 30 milyon 311 bin 505 kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor.

banner41
Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.

Seçimin 31 Mart’taki ilk turunda Zelenskiy yüzde 30.24 ile birinci, Poroşenko ise yüzde 15.95 oy ile ikinci olmuştu. Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boeing’in 787 Dreamliner uçağının hatalı üretildiği iddiası!
Boeing’in 787 Dreamliner uçağının hatalı üretildiği iddiası!
ABD'de 14 yaşındaki iki kız cinayet planlamaktan gözaltına alındı
ABD'de 14 yaşındaki iki kız cinayet planlamaktan gözaltına alındı
İsveç'te Türk taksici kahraman ilan edildi
İsveç'te Türk taksici kahraman ilan edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim