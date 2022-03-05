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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Rus askerlerinin ele geçirdikleri şehirlerde Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiklerini bildikten sonra, elbette uluslararası yasaların yeterliliğinden söz etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 18:09
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
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İki ülke arasındaki savaşta çatışmalar şiddetini artırırken, Rus ordusunun Kiev'deki ilerleyişi sürüyor.

"UKRAYNALI KADINLARA TECAVÜZ EDİYORLAR"

Geçtiğimiz saatlerde 10 binin üzerinde Rus askerini etkisiz hale getirdiğini açıklayan Ukrayna cephesinden kan donduran bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'yı işgale kalkışan ve zaman zaman sivil yerleşim yerlerine de saldırıda bulunan Rus ordusuna mensup askerlerin, Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye başladığını iddia etti.

"TABİİ Kİ DE ULUSLARARASI YASALAR YETERSİZ"

Kuleba, "Rus askerlerinin ele geçirdikleri şehirlerde Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiklerini bildikten sonra, elbette uluslararası yasaların yeterliliğinden söz etmek çok zor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna medyası tarafından yayınlanan habere göre ise Herson'da 1 hafta içerisinde 11 Ukraynalı kadına yönelik tecavüz vakası bildirildi. Ancak tecavüzlere ilişkin kanıt sunulmadı.

Son Güncelleme: 05.03.2022 19:16
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro KulebaUkrayna
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