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Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un insani koridorlar konusunda taahhüt vermediğini belirterek, "Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" dedi.

10 Mart 2022 Perşembe 12:08
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Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan açıklama
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti. Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım."

"Lavrov sadece dinleme amacıyla geldi"

Kuleba, "Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi." diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.03.2022 13:35
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