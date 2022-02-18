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Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkenin doğusunda yükselen gerilime ilişkin yorumda bulunarak, Kiev yönetiminin Donbass'a saldırmayı planlamadığını ve durumu diplomatik yollarla çözme niyetinde olduğunu kaydetti.

18 Şubat 2022 Cuma 20:07
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Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz!
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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Ukrayna'nın hücum operasyonları planladığı ya da bir kimya tesisinde sabotaj düzenlendiği iddiasının yer aldığı propagandalarını tümüyle reddediyoruz. Ukrayna, Donbass'ta bu tür eylemler planlanlamıyor ya da hayata geçirmiyor" ifadelerini kullandı.

Kuleba, Kiev'in diplomatik çözüme bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Dairesi, daha önce DHC topraklarına sızan sabotajcıların, Gorlovka yakınlarındaki bir su artırma tesisinde bulunan klor stoklarını havaya uçurmaya çalıştığını duyurmuştu.

DHC Devlet Güvenlik Bakanlığı ise, yine Gorlovka'da bulunan Stirol kimya tesisini hedef alan bir sabotajın önlediğini ve tesisteki bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıklamıştı.

DHC'nin kontrolündeki Gorlovka yerleşimi, Donetsk'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde ve temas hattı yakınında bulunuyor.

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