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Ukrayna, Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde sürüyor. Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Zelenski, Biden ile krizdeki son gelişmeleri değerlendirirken, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.

06 Mart 2022 Pazar 08:55
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Ukrayna, Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

BİDEN VE ZELENSKİ SON DURUMU GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna’daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bilinmesi gerekenler (Kaynak: Anadolu Ajansı)

Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.

RUS GÜÇLERİ HERSON KENTİNİN DIŞINDAKİ BİR ASKERİ ÜSSÜ ELE GEÇİRDİ

Diğer taraftan, Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken, iddiaya göre Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin dışında Ukrayna'ya ait bir askeri üssü ele geçirdi.

Bununla birlikte, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkov'da insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini söyledi.

Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu.

3 Mart'ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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