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Ukrayna, Herson'a Rus saldırısında 7 sivilin öldüğünü, 58'inin yaralandığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Timoşçenko, Rus güçlerinin bugün Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 18:34
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Ukrayna, Herson'a Rus saldırısında 7 sivilin öldüğünü, 58'inin yaralandığını duyurdu



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson'un merkezine düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 18'i ağır olmak üzere 58 sivilin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenskiy, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir." ifadelerini kullandı.

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