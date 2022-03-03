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Ukrayna ile Rusya tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes için anlaştı

Ukrayna-Rusya heyetleri, tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

03 Mart 2022 Perşembe 20:32
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Ukrayna ile Rusya tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes için anlaştı
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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri bir araya gelince masa başında el sıkıştı.

Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.

Müzakerelerde, acil olarak çatışmaların durdurulması, ateşkes, sivillerin yerleşim birimlerinden çıkarılması için tahliye koridorlarının oluşturulması ve siyasi hususların görüşülmesi bekleniyor.

Görüşme yerine dün gelen Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2. tur müzakerelerin bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAHLİYELERİN YAPILACAĞI BÖLGELERDE GEÇİCİ ATEŞKES SAĞLANACAK

Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar görüşmelerin devamına karar verdi.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Ukrayna-Rusya heyetleri, tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

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