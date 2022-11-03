NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ,Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.

Stoltenberg, “Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin (Karadeniz'deki) önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı için yaptıklarını büyük takdirle karşıladıklarını da kaydeden Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin endişelerini gidereceğini söyledi.

Türkiye'de temaslarda bulunan Stoltenberg bu akşam TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.