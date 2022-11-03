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"Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır." dedi.

03 Kasım 2022 Perşembe 19:45
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"Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor"



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ,Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.

Stoltenberg, “Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin (Karadeniz'deki) önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı için yaptıklarını büyük takdirle karşıladıklarını da kaydeden Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin endişelerini gidereceğini söyledi.

Türkiye'de temaslarda bulunan Stoltenberg  bu akşam TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNATOJens Stoltenberg
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