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Ukrayna Kiev metro sığınağında bebek dünyaya geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı 3. gününde devam ederken sığınak olarak kullanılan Kiev metrosunda bir kız bebek dünyaya geldi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 12:31
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Ukrayna Kiev metro sığınağında bebek dünyaya geldi
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sığınak olarak kullanılan metroda bir kadın bebeğini dünyaya getirdi.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Halilova Kiev metrosunda çekilen fotoğrafı "Az önce Kiev metro sığınağında bir bebek dünyaya geldi" notuyla duyurdu.

Mia adında küçük bir Ukraynalı bebeğin doğumu ülkede umut ışığı olarak yorumlandı.

"BOMBALAR DÜŞERKEN SIĞINAKTA DOĞDU"

Ukraynalı eski milletvekili Hannah Hopko doğum sonrası bir paylaşımda bulunarak, "Mia, bu gece Kiev'e bombalar düşerken sığınakta doğdu. Annesi bu zorlu doğumdan sonra mutlu. Putin Ukraynalıları öldürürken, Rusya ve Beyaz Rusya'nın annelerini Ukrayna'daki Rusya savaşını protesto etmeye çağırıyoruz. Yaşamları ve insanlığı savunuyoruz!" dedi.

"YAŞAMAYI HAK EDEN BİR BEBEK"

Küçük Mia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında doğan tek bebek değildi.

Başka bir sığınakta da bir erkek bebek dünyaya geldi. Doktor annesinden izin alarak yaptığı paylaşımda, "Yaşamayı hak eden bir bebek" diye konuştu.

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